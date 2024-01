Teisipäeval saabub sulailm

Teisipäeva öö on Eestis suurema sajuta. Paiguti on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Külma on 8 kuni 14, kohati 17, saartel ja paiguti rannikul 1 kuni 8 kraadi, vastu hommikut ilm soojeneb.

Hommikul on Eesti kirdenurgas lumesaju võimalus. Mõnel pool on udu. Lääne-Eestis on jäiteoht. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 10, põhjarannikul iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 7, kohati kuni 10 kraadi, saartel ja looderannikul on õhutemperatuur -1 kraadist +2 kraadini.

Päeval võib Ida-Eestis sadada vähest lund, lörtsi ja vihma. Laialdaselt on jäidet. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 10, puhanguti 14, põhjarannikul lääne- ja loodetuul kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +3 kraadini.

Kolmapäeval jõuab Ida-Eestisse lörtsipilvi. Õhutemperatuur on öösel -4 kraadist sisemaal +2 kraadini saartel-rannikul, päeval tõuseb -1 kuni +3 kraadini.

Neljapäeva öösel sajab Ida-Eestis lörtsi ja vihma, hommikul asendub sadu lumega, mis laieneb mitmele poole üle maa. Tuul tõuseb ning teeb tuisku. Õhutemperatuur langeb hommikuks +1 kuni -4 kraadini ning päeval külmenemine jätkub.

Reede ja laupäev on talviselt külmad, reedel sajab lund saartel, laupäeval levib sadu mandrile.