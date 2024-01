Oluline 9. jaanuaril kell 5.51:

- HUR sai 100 GB jagu Vene droonitootja siseinfot;

- ISW: Vene okupatsiooniväed liikusid edasi Donetski ja Verbove lähedal;

- Zelenski: esmaspäevases raketirünnakus sai viga 45 inimest.

HUR sai 100 GB jagu Vene droonitootja siseinfot

Ukraina luure peavalitsuse (HUR) kätte sattus 100 gigabaidi jagu ühe Vene droonitootja salastatud infot.

Luurajate sõnul tegemist on Vene ettevõttega "Eriline tehnoloogiline keskus" (STTs), mis toodab muuhulgas luuredrooni Orlan, mitu elektroonilise sõjapidamise relva ning muud luuretegevuses kasutatavat toodangut.

Kokku sai HUR 194 Vene patenti, joonist ja tarkvaraühikut. Luurajate sõnul on tegemist suure tagasilöögiga Venemaa jaoks, sest saadud andmekogu kasutatakse juba Ukraina kaitsevõime parandamiseks.

HUR ei seletanud, kuidas infole pääseti ligi, kuid ütles, et info hankimine toimus koostöös "tsiviilühiskonna ja meediakogukonna patriootiliselt meelestatud esindajatega".

ISW: Vene okupatsiooniväed liikusid edasi Donetski ja Verbove lähedal

Mõttekoda ISW teatas oma igapäevases sõjaülevaates, et Vene väed liikusid mõnevõrra edasi Donetski linna ning Zaporižžjas asuva Verbove küla lähedal.

7. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga kaadritest selgub, et Vene väed võtsid oma kontrolli alla kaks kirikut Heorhijivka külas ning liikusid edasi 300 meetri võrra. Heorhijivka asub kuus kilomeetrit Donetskist läänes. Ühtlasi ületasid Vene väed Marjinka lähedal asuvat Osõkova jõge.

Samuti kinnitavad 8. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga andmed, et Vene väed liikusid pisut edasi Zaporižžja oblastis asuvast Verbove külast läänes.

Nii Ukraina kui Vene allikad väidavad, et sõjategevus jätkus Robotõne lähedal ja Verbovest läänes.

Ühe vene sõjablogija sõnul segavad kehvad ilmastikuolud mõlema poole sõjapingutusi, näiteks on kiilasjää tõttu häiritud liikumine teedel. Samuti on häiritud luuredroonide kasutamine.

Zelenski: esmaspäevases raketirünnakus sai viga 45 inimest

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul sai esmaspäevases Vene raketirünnakus surma neli ning viga 45 inimest. President avaldas kaastunnet hukkunute lähedastele.

Päästetööd jätkusid esmaspäeva õhtu seisuga veel Donetski, Hersoni ja Hmelnõtskõi oblastis.

Ühtlasi ütles Zelenski, et ta on pidanud koosoleku Ukraina välispoliitika teemal ning koostöö liitlastega Ukraina õhukaitse tugevdamiseks jätkub. Samuti mainis ta, et Ukraina süvendab arutelusid liitlastega uute Venemaa-vastaste sanktsioonide kehtestamiseks.

Lisaks selgus, et lasupäevases Vene raketirünnakus Donetski oblastis asuvale Pokrovskile hukkus 11 inimest, kellest viis olid lapsed.