Kell 21.40 "Esimeses stuudios" peaminister Kaja Kallas

ETV "Esimeses stuudios" on täna külas peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Uus poliitika-aasta tõotab tulla pikk ja keeruline. Eesti õpetajad hakkavad streikima, kuna palgakokkulepet ei saavutatud. Parlamendi töövõime on halvatud ja lahenduste leidmine pole lihtne. Majanduse väljavaated on tumedad ja julgeolekuolukord maailmas murettekitavalt habras. Milline plaan valitsusel nende teemadega tegelemiseks on?

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk.