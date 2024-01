Kolmapäeval sajab mitmel pool lörtsi ja on tuuline

Kolmapäeva öö on muutliku pilvisuse ja olulise sajuta. Mõnel pool on udu. Tuul puhub loodest 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -6, saartel ja rannikul -1 kuni +2 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega, kohati on veel udu ning mitmel pool on jäiteoht. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 7, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -3 ja +3 vahele, Ida- ja Kagu-Eestis on selgema taevaga külma kuni 6 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Pärastlõunal sajab Ida-Eestis mitmel pool lörtsi. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, pärastlõunal lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 13, saartel ja põhjarannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 0 ja +3 kraadi vahele ning teeolud on jätkuvalt libedad.

Kui neljapäeva öösel sajab veel mitmel pool lörtsi, siis pärastlõunal hakkab ilm tasapisi jahenema ning lörts asendub lume ja tuisuga. Reedeöine temperatuur on juba tunduvalt madalam ning päeval sajab mitmel pool lund. Külma on päeval 6 kuni 11 kraadi.

Lumesadu ja jahedam ilm püsib ka nädalavahetusel.