USA kaitseminister oli haiglas eesnäärmevähi operatsiooni tüsistuste tõttu

Walter Reedi riiklik sõjaväehaigla teatas teisipäeval, et Austinile tehti detsembris operatsioon eesnäärmevähi raviks. 1. jaanuaril läks ta haiglasse operatsiooni järel tekkinud tüsistuste tõttu.

"Tema põletik on leevenenud. Ta jätkab edusammude tegemist ja meie hinnangul saab ta täiesti terveks, kuigi see võib olla aeglane protsess," selgitas haigla Pentagoni edastatud teates.

"Seekordse haiglasoleku ajal ei kaotanud minister Austin kordagi teadvust ja ei olnud üldanesteesias," lisas haigla.

Möödunud nädalavahetuse laupäeval võttis Austin vastutuse infosulu eest seoses haiglasolekuga, seda pärast teateid, et isegi Valge Maja kõrgeid ametnikke ja president Joe Bidenit ei teavitatud tema haigestumisest ja suutmatusest täita oma ametikohustusi. Pentagon ootas reede õhtuni, enne kui teatas, et 70-aastane Austin on olnud juba neli päeva haiglas meditsiinilise protseduuri järel tekkinud tüsistuste tõttu.

"Ma möönan, et oleksin saanud paremini toimida tagamaks, et avalikkus oleks kohaselt teavitatud," ütles Austin avalduses, lisades, et püüab edaspidi paremini asju korraldada. "Kuid tähtis on öelda: see oli minu meditsiiniline protseduur ja ma võtan täieliku vastutuse oma otsuste eest avalikustamise kohta," rõhutas ta.

Austin lisas, et naaseb peatselt Pentagoni.

Kaitseministeeriumi kõneisik ütles, et asekaitseminister Kathleen Hicks oli valmis täitma Austini haiguse ajal tema kohustusi ning langetas ka mõned rutiinsed otsused.