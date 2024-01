USA lükkas astronautide kavandatud Kuule naasmise 2026. aastasse

Programmi on pidurdanud rida tehnilisi väljakutseid ja viivitusi.

Kreeka mütoloogias Apollo õe järgi nime saanud programm Artemis kuulutati ametlikult välja 2017. aastal osana USA kosmoseagentuuri plaanist luua püsiv kohalolek Maa kaaslasel ja rakendada sealt saadud õppetunde tulevasel Marsi-missioonil.

Esimene missioon Artemis 1, mehitamata testlend Kuule ja tagasi toimus pärast mitmeid viivitusi 2022. aastal.

Nelson ütles ajakirjanikele, et missioon Artemis 2 meeskonnaga, mis ei maandu Kuu pinnale, on edasi lükatud selle aasta lõpust 2025. aasta septembrisse.

Artemis 3, kus esimene naine peaks astuma Kuu pinnale, leiab uute plaanide kohaselt aset 2026. aasta septembris.

"Ohutus on meie peamine prioriteet ja anda Artemise meeskondadele rohkem aega väljakutsetega toimetulekuks," ütles Nelson.

NASA soovib rajada Kuule kosmosejaama nimega Gateway, kus kosmoselaevad dokivad hilisemate missioonide ajal.

Elon Muski SpaceX võitis lepingu Artemis 3 maandumissüsteemi loomiseks, mis põhineb selle raketi Starship raketi versioonil. Viimane aga pole veel kaugeltki valmis. Mõlemad selle katselennud on lõppenud plahvatustega.

Peamine erinevus 20. sajandi Apollo missioonide ja Artemise ajastu vahel on äripartnerluste kasvav roll, mis on osa laiemast strateegiast kaasata eraettevõtted kosmoseuuringutesse, et vähendada kulusid ja muuta ilmaruum kättesaadavamaks.