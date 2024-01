Zelenski külastab neljapäeval Tallinna

"Saabusin täna Vilniusesse ning külastan hiljem ka Tallinna ja Riiat," kirjutas Zelenski kolmapäeva hommikul sotsiaalmeedias, lisades, et Eesti, Läti ja Leedu on Ukraina usaldusväärsed ja põhimõttekindlad partnerid.

Julgeolekukaalutlustel Zelenski visiidi täpsemat ajakava Eestis praegu ei avalikustata. Küll aga kinnitas Läti presidendi kantselei BNS-ile, et Zelenski on neljapäeval Lätis ning et tema ametlik tervitustseremoonia algab Riia lossis kell 16.15. Läti rahvusringhäälingu LSM teatel saabub Zelenski Riiga Tallinnast ehk ta on Eestis neljapäeva ennelõunal.

Ukraina president teatas ka, et tal on Leedu pealinnas kohtumised riigi presidendi, peaministri, parlamendi esimehe ja teiste poliitikutega. Lisaks kohtub Zelenski ka ajakirjanike ning ukraina kogukonna esindajatega.

"Päevakorras on julgeolek, EL-i ja NATO integratsioon, koostöö elektroonilise sõjapidamise ja droonide vallas ning Euroopa toetuse edasine koordineerimine. Aga ennekõike meie tänu kompromissitu toetuse eest Ukrainale alates 2014. aastast ja eriti praegu, Venemaa täiemahulise agressiooni ajal," kirjutas Zelenski.

I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2024

Eesti presidendi pressiteenistus kinnitas Zelenski saabumist Tallinnasse ning teatas, et Ukraina liider kohtub president Alar Karise, riigikogu esimehe Lauri Hussari ja peaminister Kaja Kallasega ning peab kõne riigikogu ees.

"Kohtumistel räägitakse Venemaa agressioonisõja edasisest tõrjumisest ning selleks vajalikust pikaajalisest, püsivast ja tulemuslikust toest Ukrainale," teatas presidendi pressiteenistus.

"Demokraatlikud riigid on teinud palju, et Ukrainat aidata, kuid meil tuleb teha ühiselt rohkem, et Ukraina võidaks ja agressor kaotaks. Siis on lootus, et see jääb Euroopas viimaseks sõjaliseks agressiooniks, kus keegi tahab oma naabrile rakettide, droonide ja kahuritega dikteerida, milliseid poliitilisi valikuid tohib teha," ütles Karis pressiteate vahendusel.