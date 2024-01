Veidi enam kui kahe kuu pärast valib riigikogu uue juhatuse ja Uku Toom vaeb, kes nüüd, mil jõujooned on muutunud, võib saada kolmandaks juhatuse liikmeks.

On ka võimalus, et Jüri Ratas jätkab, aga selleks on vaja natuke liiga palju eeldusi, märgib Toom.