Pinged Punasel merel kruvivad konteinervedude hinda üles

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et pinged Punasel merel tõid kaasa tarnehäired ning nüüd tõusevad konteinervedude hinnad.

Iraani toetatud Jeemeni huthi mässulised jätkavad kaubalaevade ründamist. Mässulised on viimastel nädalatel võtnud droonide ja rakettidega sihikule kaubalaevad, mis läbivad Punast merd Adeni lahega ühendava Bab el-Mandebi väina.

Paljud suured laevandusettevõtted väldivad seetõttu Punase mere kasutamist. See tõstab maailmaturul ka konteinervedude hinda.

"Me ei sea oma meeskondi ega laevu mitte mingil juhul ohtu," teatas Saksa laevafirma Hapag-Lloyd pressiesindaja Nils Haupt.

Alates novembri lõpust on 40-jalaste konteinerite vedamise hind kahekordistunud. Hiina ja Rotterdami vahelisel konteinerliinil on hind eelmise nädalaga võrreldes tõusnud üle 115 protsendi, vahendas The Wall Street Journal.

Huthi mässulised on väitnud, et ründavad laevu, mis on seotud Iisraeliga, kuid rünnaku alla on sattunud ka laevad, mis ei vedanud kaupu Iisraeli või Iisraelist. Laevafirmad saadavad nüüd oma laevu Punase mere ja Suessi kanali asemel ümber Aafrika. Igal aastal läbib Suezi kanalit umbes 20 000 laeva.