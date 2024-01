Saks: Venemaa ei hakka kindlasti ründama Zelenskit Eestis

"Zelenski liikumise teeb eriliseks see, et tema riik sõdib Venemaaga, aga Venemaa ei hakka kindlasti ründama Zelenskit [Eestis], see pole see teema.

"Reeglina infot ei anta, kuidas Zelenski liigub. Tema visiitide kohta maailmas on olnud eelinfot, aga nad üritavad siiski mitte avalikult käsitleda seda, kus Zelenski liigub," rääkis Saks.

Et Eestis võiks viibida ohtralt Vene luureagente, Saks ei kinnitanud. "Venemaa luurel ja vastuluurel pole viimasel ajal kõige paremini läinud ja ka nende saatkond Tallinnas on alamehitatud. Siia pääseb läbi kolmandate riikide, sest piir Venemaaga on kinni," rääkis Zelenski.

Saks märkis, et Zelenski Eesti visiit on nii avalik ja kajastatud - ETV teeb otseülekandeid -, et ega siin midagi peita ei ole.

Saks ütles ka, et Eesti julgestuspolitsei, kes oma kolleegidega kõrgete väliskülaliste visiitide turvalisuse eest põhiliselt vastutab, on väga vilunud. "Eestis on olnud palju kõrgetasemelisi visiite ja üritusi ja Eesti politsei saab väga professionaalselt hakkama. Pole tekitatud pikka aega kestvaid ummikuid. Zelenski visiit, mis toimub, on psühholoogiline pingeallikas. Siin ei tohi midagi juhtuda, sest see oleks piinlik, aga väga suurt ohtu ma sellest visiidist ei eeldaks," sõnas Saks.

Laiemat välispoliitilist pilti kommenteerides ütles Saks, et USA ei avalda survet Ukrainale, et see peaks sõlmima vaherahu. "Survet Ukrainale ei avaldata, samas leiab igast riigist poliitikuid, kes arvavad, et Venemaa ja Ukraina peaksid rahu sõlmima. Neid võib leida Ameerikast, Euroopast, Aasiast. Ukraina poolt on oluline, et isegi kui seda survet ei ole, siis aidatakse neid sõjavarustusega, aga see on jäänud toppama," sõnas Saks.

Tema sõnul tahab Venemaa esile kutsuda olukorda, et Ukraina peaks hakkama taotlema sõjategevuse lõppu ja vaherahu tulekut.