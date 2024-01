Blinken süüdistas Iraani Punase mere laevarünnakutele kaasa aitamises

"Neid rünnakuid aitab ja õhutab Iraan tehnoloogia, varustuse, luure, infoga," ütles Blinken ajakirjanikele Bahreinis.

Blinken kohtus varem kolmapäeval ka Palestiina presidendi Mahmud Abbasiga, et mõjutada palestiinlasi viima läbi valitsusreformid, mis on osa Gaza sõjajärgse korralduse plaanidest ja samm Palestiina riigi poole.

Blinken ütles, et Abbas on pühendunud Palestiina Omavalitsuse reformimisele.

"Ta on väga pühendunud sellele ja on väga valmis edasi liikuma," ütles Blinken Bahreinis vastuseks AFP küsimusele Abbasi pühendumisest Palestiina Omavalitsuse reformimisele.

Abbas kohtub kolmapäeva õhtul Jordaania ja Egiptuse juhtidega. Need kaks riiki on USA liitlastena tegutsenud aastaid Iisraeli-Palestiina konflikti vahendajatena.

88-aastane Abbas on olnud president juba alates 2005. aastast. Abbas rahva seas populaarne ei ole.

Blinken on neljandal Lähis-Ida visiidil sõja puhkemisest peale ning viimastel päevadel on ta kohtunud Saudi Araabia, Jordaania, Katari, Araabia Emiraatide ja Türgi liidritega. Tema sõnul on nad valmis panustama sõjajärgsetesse plaanidesse, kuid ootavad vastutasuks samme Palestiina riigi loomise suunas.

Blinken ütles teisipäeval pärast kohtumist Netanyahu ja teiste kõrgete Iisraeli ametnikega, et Iisrael peab lõpetama Läänekalda asunduste laiendamise, kodude lammutamise ja palestiinlaste väljaajamise, mis õõnestab nende võimet oma aladel ise valitseda.

Samal ajal käib Gazas 7. oktoobrist vaibumatult sõda, mis on põhjustanud humanitaarkatastroofi, kuid toonud ka vägivalla eskaleerumise Iisraeli ja Liibanoni šiialiikumise Hizbollah vahel, mis kätkeb endas laiema konflikti ohtu.