Ilm hakkab jälle külmemaks minema

Neljapäeva öö on enamasti pilvine. Ida-Eestis sajab lörtsi ja vihma. Lääne pool on udu. Puhub loodetuul 4 kuni 9, puhanguti 13, saartel ja rannikul kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Hommikul on saartel ka selgemat taevast, mandril on pilvine ja siin-seal sajab kerget lund. Puhub tugev loode- ja põhjatuul, puhanguti 15, rannikul 18, Virumaal 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist -4 kraadini.

Päev on muutliku pilvisusega. Ennelõunal sajab siin-seal lund. Põhjatuule puhangud ulatuvad kuni 18, rannikul 21 meetrini sekundis, õhtu poole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb -2 kraadist -8 kraadini. Teed muutuvad jäiseks.

Edasi on ilm talvine, aga muutub poole ööpäeva kaupa. Sageli tõuseb tuul tugevaks. Reede öö on sajuta ja -10 kraadi ümber. Päeval sajab lund, on ka tuisku. Õhk on -5 kuni -10 kraadi piires, saartel üürikeseks 0 kraadi ümber.

Laupäev on krõbedama külmaga ja õhtu poole jõuavad lumepilved.

Pühapäev jätkub lumesaju ja tuisuga. Külm tõmbub pisut tagasi, aga mitte kauaks.