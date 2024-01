Uus nutitee on Põlva volikogu kahte leeri löönud

Põlva linna läbival tänaval on nüüd 14 ülekäigurada varustatud kaameratega ja anduritega, mis hoiatavad autojuhti sõiduteed ületava jalakäia eest ja mõõdavad sõidukite keskmist kiirgust. Tulevikus peaksid ülekäigurajal olevad andurid suutma suhelda autoga iseseisvalt.

"Kuna see on Põlva peamine tänav ja siin tegutsevad koolid, siis räägime 1000 lapse koolitee turvaliseks muutmisest, aga kõigile teistele kodanike oma ka," rääkis Põlva vallavanem Martti Rõigas.

Kuigi Targa tee arendus kiideti volikogu poolt heaks, ei pea opositsioon taolist rahakasutust otstarbekaks.

"Tee esimene miinus oli kohe eelarve 170 000 eurot, millest peaaegu pool on valla jagu, pool on Euroopa Liidu jagu, aga lõppkokkuvõttes on see meie kõigi raha ja 2,5 kilomeetrit Põlva linna liiklustiheduse juures ei paista kuidagi nutikas välja," sõnas Põlva vallavolikogu liige Janno Simso.

Mis tundeid ja mõtteid see nutitee tekitab? "Pigem positiivseid, et nüüd on vähemalt näha autojuhil, et midagi seal vilgub, järelikult keegi tuleb üle tee. Minu arvates igati okei asi," ütles Põlva elanik Kahro.