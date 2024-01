Kreeka konservatiivne valitsus kavatseb seadustada abieluvõrdsuse

Kreeka konservatiivne peaminister Kyriakos Mitsotakis ütles kolmapäeval, et valitsus kavatseb legaliseerida riigis abieluvõrdsuse, kuid samast soost paarid ei saa õigust surrogaatemadusele.

"Juba 20 riiki Euroopas on seadustanud abieluvõrdsuse, me ei leiuta jalgratast," ütles Mitsotakis Kreeka avalik-õiguslikule telekanalile ERT.

Peaministri sõnul tagab seaduseelnõu, et laste õigused eri ja samast soost vanematega peredes on samad, vahendab Kreeka väljaanne Ekathimerini.

"Samast soost paaridel on juba lapsed olemas, kuid neil pole võrdseid õigusi. Näiteks kui ema sureb, siis tema partneril pole mingeid õigusi lapsele," ütles Mitsotakis.

Kreeka vasakpoolne opositsioon nõuab samuti abieluvõrdsuse kehtestamist. Ometi on valitsuse ja opositsiooni eelnõude vahel on üks suur erinevus.

"See idee, et muuta naised tellimusel laste tegemise masinateks, seda ei juhtu. Me ei hakka tegema midagi surrogaatemaduse vallas. Seda ei juhtu," ütles peaminister.

Esmaspäeval esitas parlamendi menetlusse opositsiooni suurim jõud vasakpopulistlik erakond SYRIZA oma abieluvõrduse seaduseelnõu, milles on kirjas ka samast soost paaride õigused surrogaatemadusele.

Mitsotakis avalikustas juba lõppenud aasta juulis pärast tagasivalimist teiseks ametiajaks, et ta kaalub abieluvõrdsuse seadustamist. Ettepanekut on kritiseerinud peaministri enda erakonna Uue Demokraatia endine juht Antonis Samaras, kolm valitsuspartei enda parlamendisaadikut ja riigis mõjukas Kreeka õigeusu kirik.

Üksikud mehed saavad lapsendada Kreekas juba alates 1946. aastast, kuid LGBT kogukonna liikmed nõuavad täielikku õiguste võrdsustamist eri soost paaridega. Kooseluseadus kehtib Kreekas alates 2015. aastast.