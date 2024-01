Hiina pole enam suurim USA-sse eksportija

Hiina päritolu kaupade import USA-sse langes eelmise aasta esimese üheteistkümne kuuga aastases võrdluses rohkem kui 20 protsenti. 2023. aasta seisuga moodustas Hiina kaup ainult 13,9 protsenti USA impordist, mis on madalaim osakaal kogu USA impordist alates 2004. aastast ning on sisuliselt võrdne Kanada osakaaluga. Veel 2017. aastal pärines 21 protsenti kogu USA impordist Hiinast, kirjutab Nikkei Asia.

Mehhiko osakaal USA impordis on see-eest tõusnud rekordiliselt kõrgele tasemele, moodustades lõppenud aastal 15 protsenti kogu USA impordist ja jõudes nõnda esikohale kõikide riikide seas. Tegemist on esimese korraga vähemalt 2000. aastast, kui Mehhiko on suurim kaupade eksportija USA-sse.

Ka import Euroopa Liidust on tõusnud eelmisel aastal kõrgeimale tasemele 2000. aastast. Kuigi import USA-sse Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni riikidest (ASEAN) on langenud veidi eelmisel aastal, siiski suurenes kümne aastaga nende riikide päritolu kaupade osakaal kaks korda.

USA ettevõtted on tegelenud viimastel aastatel oma tarneahelate mitmekesistamisega, mida toetab ka Joe Bideni administratsioon. Samuti jättis Biden jõusse eelmise USA presidendi Donald Trumpi ametiajal kehtestatud kaitsetollid Hiina terase vastu.

Lisaks kaalub Biden ka kaitsetolle Hiina elektrisõidukitele, päikesepaneelidele ja osadele pooljuhistele.

Selle tulemusel vähenes näiteks Hiina sülearvutite import USA-sse 30 protsenti, kuid samade toodete import Vietnamist on kasvanud aastaga neli korda.

Hiina ettevõtted omakorda on hakanud investeerima Mehhikosse, näiteks avas seal Hiina autotootja JAC Motors uue tehase.

Seetõttu on osa kasvavatest USA importidest Mehhikost ja Vietnamist on jätkuvalt seotud Hiinaga, mitte päris uus tootmine, ütleb USA mõttekoja Atlantic Council analüütik Niels Graham Nikkei Asiale.

Samas on USA föderaalreserv mures, et odavate Hiina kaupade asemel kallima kodumaise toodangu tarbimine suurendab inflatsiooni.

Omalt poolt ka Hiina on otsustanud vähendada sõltuvust USA-st, laiendades oma rahvusvaluuta jüaani kasutamist dollari asemel kauplemisel Lõuna-Ameerika, Lähis-Ida ja Venemaaga.

Ka Hiina autode eksport välismaale on kasvanud eelmise aasta esimese üheteistkümne kuuga eelnenud aastaga võrreldes 60 protsenti, suurem osa kasvust on tulnud Lähis-Itta ja Aafrikasse suundunud Hiina sõidukite arvelt.