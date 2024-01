Maersk: Punase mere kriisist tingitud tarnehäired võivad kesta mitu kuud

Maersk lõpetas Jeemeni huthi mässuliste rünnakute tõttu seilamise läbi maailmakaubandusele üliolulise Punase mere väina. Ka teised suured laevafirmad väldivad nüüd Punase mere kasutamist.

Laevafirmad saadavad nüüd oma laevu Punase mere ja Suessi kanali asemel ümber Aafrika. Clerc kommenteeris praegust laevaliikluse kehva olukorda ning ütles, et sellest ei võida mitte keegi.

Clerci sõnul pole veel selge, millal Punasel merel turvalisus taastatakse, see võib võtta aega mitu päeva, nädalat või isegi mitu kuud, vahendas Financial Times.

Maersk veab umbes viiendiku ookeani teel veetud kaupadest. Clerc kutsus rahvusvahelist üldsust üles suurendama jõupingutusi, et kaubalaevad saaksid taas liikuda läbi Punase mere.

"Praegu, mil inflatsioon on suur probleem, avaldab see inflatsioonisurvet meie kulutustele, klientidele ja lõpuks ka tarbijatele. Lühikeses perspektiivis võib see põhjustada olulisi tarnehäireid nii jaanuari lõpus, veebruaris ja märtsis," rääkis Clerc.

Pinged Punasel merel juba kruvivad konteinervedude hinda üles. Maerski aktsia on viimase kuu jooksul kerkinud ligi veerandi võrra. Clerci sõnul tahab aga firma naasta oma tavapärase äritegevuse juurde.

Praegu peavad Maerski laevad liikuma ümber Hea Lootuse neeme, see lisab laevade teekonnale tuhandeid kilomeetreid juurde. Pikema teekonna tõttu kasvas Maerski kütusearve ligi 50 protsenti.

Ka Pärsia lahe piirkonnas läheb olukord pingelisemaks

London teatas neljapäeval, et mustas vormiriietuses inimesed hõivasid Omaani rannikul paikneva naftatankeri. Keegi pole veel tankeri ründamise eest vastutust võtnud. Andmefirma Tanker Tracker aga teatas, et tõenäoliselt on selle rünnakuga seotud Iraan, vahendas Financial Times.

Iraani uudisteagentuur Tasnim teatas hiljem neljapäeval, et Iraan hõivas Omaani vetes seilava USA toornaftatankeri.

Naftatanker oli teel Iraagist Türki. Laeva meeskonda kuulub 19 inimest, tankeri peal on ligi 145 000 tonni toornaftat. Iraan väidab, et tegemist on USA alusega. Lääne meedia andmetel kuulub tanker aga kreeklastele ning sõidab Marshalli saarte lipu all.

Praegu viibib Lähis-Ida piirkonnas ka USA välisminister Antony Blinken. Hiljuti alustas terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu ning Blinken tahab piirkonnas pingeid vähendada. Blinken viibis neljapäeval Kairos ja ütles, et ei usu, et konflikt võib laieneda, vahendas The Wall Street Journal.