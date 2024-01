USA inflatsioon kiirenes detsembris 3,4 protsendile, novembris oli see 3,2 protsenti, vahendas Financial Times.

Tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis 3,9 protsenti võrreldes aastataguse ajaga. Novembris oli see 4,0 protsenti.

Tööstatistikaameti andmed näitasid, et inimesed pidid eelmisel kuul kulutama rohkem raha elektrile. Kasutatud autode hinnad tõusid teist kuud järjest.

Majandusteadlased siiski eeldavad, et inflatsioon võib sel aastal naasta 2 protsendi juurde. Seetõttu eeldavad investorid, et föderaalreserv võib lähiajal intressimäärasid langetada. Ametnikud on siiski varem lükanud tagasi investorite ootused, et esimene intressimäärade langetamine võib toimuda juba märtsis.

Ka föderaalreservi detsembrikuise istungi protokollis pole mainitud, millal intressimäärad võivad langema hakata.

Praegu püsib föderaalreservi baasintressimäär 5,25 ja 5,5 protsendi vahel, mis on kõrgeim tase viimase 22 aasta jooksul.