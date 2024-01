Poola konstitutsioonikohus astus keskpanga juhi kaitseks välja

Poolas süvenevad riigisisesed pinged ning uus võimuliit andis märku, et võib alustada keskpanga juhi Adam Glapinski suhtes uurimist. Konstitutsioonikohus pani neljapäeval sellele võimalikule uurimise alustamise plaanile käe ette.

Donald Tuski juhitud tsentristlik valitsus astus ametisse detsembri keskpaigas, lõpetades PiS-i kaheksa aastat kestnud võimuperioodi. Tusk tahab Poola tuua tagasi EL-i peavoolu poliitikasse.

Tuski valitsus võttis hiljuti sihikule Poola keskpanga juhi Glapinski, kes on seotud endise võimuparteiga. Tusk on siiski oma seisukohta Glapinski suhtes leevendanud ja loobus hiljuti keskpanga juhi kohtu alla andmise plaanist. Glapinskile avaldas detsembris toetust ka Euroopa Keskpanga (ECB) juht Christine Lagarde.

Tusk süüdistas varem Glapinskit intressimäärade liiga kiires langetamises vahetult enne oktoobris peetud Poola parlamendivalimisi. Glapinski lükkas need süüdistused tagasi.

Võimuliit tahab aga endiselt Glapinskit ametist maha võtta. Poola konstitutsioonikohus otsustas neljapäeval, et poliitikud ei saa Glapinskit parlamendi praeguste reeglite järgi ametist kõrvaldada.

Konstitutsioonikohtu viimane otsus süvendab lõhesid Poola kohtusüsteemis. PiS tegi varem mitu vastuolulist kohtureformi, mis ohustavad kriitikute ja EL-i hinnangul kohtusüsteemi sõltumatust ja õigusriigi põhimõtteid. Ka konstitutsioonikohtus annavad tooni PiS-i poolt ametisse määratud kohtunikud.

Tusk tahab aga PiS-i kohtureforme tagasi pöörata, see võimaldaks Varssavil ligi pääseda EL-i fondide rahastusele. See on toonud kaasa opositsiooni vastuseisu.

PiS plaanis sel nädalal korraldada Varssavis massimeeleavalduse, et protestida Tuski valitsuse tegevuskavade vastu.