Reede on tuuline ja mitmel pool sajab lund või lörtsi

Reede öö on pilves selgimistega. Tuul pöördub põhjakaarest lõunakaarde, puhudes 3 kuni 9, iiliti 15 meetrit sekundis. Külma on 5 kuni 13 kraadi, saarte rannikul on pisut soojem.

Hommikul on taevas pilves. Lääne-Eestis sajab lund, saartel tuiskab. Mandril puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 8, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -6 kuni -11, saartel ja läänerannikul jäävad kraadid 0 ja -5 vahele.

Ka päev püsib pilves. Mitmel pool sajab lund, tihedamalt Lääne-Eestis, saartel tuleb ka lörtsi. Õhtuks pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub kagu- ja lõunatuul rannikul puhanguti kuni 14, saartel kuni 19 meetrit sekundis. Külmakraadid jäävad vahemikku 3 kuni 9, saartel kõiguvad kraadid -2 ja +2 vahel.

Nädalavahetus tuleb karge ja lumine. Kui laupäeval sajab peamiselt saartel ja Lääne-Eestis, siis pühapäeva ööseks levib sadu ja tuisk üle maa. Lund sajab ka esmaspäeval ning tuul on endiselt üpris tugev. Teisipäev tuleb taas pisut jahedam.