Saksamaa võib lõpetada homöopaatilise ravi hüvitamise

Pole leitud usaldusväärseid teaduslikke tõendeid, et homöopaatiline ravi oleks kuidagi parem platseebost. Seetõttu leitakse, et tegemist on libateadusega ning sellisel ravil pole meditsiinilist kasu.

Mitmed Saksamaa riiklikud kindlustusandja katavad aga vähemalt osa homöopaatia kuludest, kokku kulub sellele umbes 10 miljonit eurot aastas.

Valitsuse plaanitav samm võib osutuda ebapopulaarseks, sest alternatiivmeditsiin on sakslaste seas endiselt populaarne. Allensbachi instituudi uuring näitas, et ligi 60 protsenti sakslastest on vähemalt korra homöopaatilist ravi proovinud, 23 protsenti leidis, et see toimib

Veel üks 2022. aastast pärit uuring näitas, et 62 protsenti valijatest leidis, et riiklikud kindlustusandjad peaksid homöopaatia hüvitama. Isegi Saksa poliitikute seas on sellisele ravile toetajaid.

Homöopaatilisele ravile on avalikult toetust avaldanud valitseva Sotsiaaldemokraatliku partei (SPD) mõjukas liige Manuela Schwesig. Ka mõned roheliste partei liikmed on seda ravi toetanud, viimasel ajal üritab roheliste partei end siiski alternatiivmeditsiinist distantseerida, vahendas The Times.

Kriitikud leiavad nüüd, et Euroopa riigid peavad lõpetama homöopaatia levitamise ning ühtlasi lõpetama inimeste rahakoti kulul tehtavad ravipettused.

Saksamaa tervishoiuminister Karl Lauterbach on samuti homöopaatia kritiseerimisel kasutanud otsekohest kõnepruuki ja öelnud, et sellisel ravil pole meditsiiniliselt tõendatud kasu. Seetõttu ei peaks riik sellist ravi ka enam rahastama.

Paljud inimesed samas leiavad, et pseudoravimite keelustamine piirab inimeste õigust valida oma ravi.

Homöopaatiale pani 18. sajandi lõpus aluse Saksamaa arst Samuel Hahnemann.

Hahnemanni loodud alternatiivmeditsiini haru tugineb väitele, et haigusi põhjustavad ühendid võivad saada neid alkoholis või vees piisavalt lahjendades hoopis arstimiks. Tinktuuri raputamisega tõstetakse selle potentsi, mis loob kunsthaiguse, mis suudab pärishaiguse kehast tõrjuda.