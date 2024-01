USA ja Ühendkuningriik tabasid mitmeid huhtide sihtmärke Jeemenis

USA president Joe Biden ütles neljapäeval, et Ühendriikide ja Suurbritannia väed sooritasid pärast Punasel merel toimunud rünnakuid laevanduse vastu edukalt õhulööke huthide sihtmärkide vastu Jeemenis.

Biden kinnitas avalduses, et löögid Iraani toetatud rühmituse pihta viidi läbi Austraalia, Bahreini, Kanada ja Hollandi toetusel.

"Täna andsid USA sõjaväelased minu juhtimisel koos Ühendkuningriigiga ning Austraalia, Bahreini, Kanada ja Hollandi toetusel edukalt rünnakuid mitmete Jeemenis asuvate sihtmärkide vastu, mida kasutasid huthi mässulised, kes ohustavad laevandusvabadust ühel maailma kõige olulisemal veeteel," rääkis Biden.

USA president toonitas, et ei kõhkle vajadusel edasiste meetmete rakendamisest. USA riigipea nimetas õhulööke otseseks vastuseks huthide enneolematutele rünnakutele.

"Sealhulgas laevavastaste ballistiliste rakettide kasutamisele esmakordselt ajaloos," märkis Biden.

"Need rünnakud on ohustanud USA töötajaid, tsiviilmereväelasi ja meie partnereid. Seadnud ohtu kaubanduse ja meresõiduvabaduse," jätkas USA riigipea.

"USA ja meie liitlased ei kavatse sallida rünnakuid meie personali vastu ega luba vaenulikel jõududel ohustada laevandusvabadust," toonitas Biden.

Jeemenis tabasid reede varahommikul mässuliste kontrolli all olevaid linnu tugevad õhurünnakud, teatasid huthide ametlik meedia ja uudisteagentuuri AFP kohapeal viibivad ajakirjanikud.

Muu hulgas oli kuulda plahvatusi pealinnas Sanaas ja Hodeida sadamalinnas.

"Tegemist on Ameerika agressiooniga Suurbritannia osalusel," kirjutas huthide ametlik meedia.

USA ja liitlased teatasid neljapäeval pärast õhulööke huthide sihtmärkidele Jeemenis, et nende eesmärgiks on jätkuvalt tähtsate Punase mere laevateede stabiliseerimine.

"Meie eesmärk on jätkuvalt pingete maandamine ja stabiilsuse taastamine Punasel merel, kuid meie sõnum olgu selge, et me ei kõhkle kaitsta elusid ja kaubanduse vaba liikumist ühel maailma kõige kriitilisemal veeteel," seisis Austraalia, Bahreini, Kanada, Taani, Saksamaa, Hollandi, Uus-Meremaa, Lõuna-Korea, Ühendkuningriigi ja Ühendriikide valitsuste ühisavalduses.

Uudisteagentuuri AP teatel pommitasid USA ja Suurbritannia relvajõud vähemalt kümmekonda sihtmärki, mida kasutasid Iraani toetatud huthi mässulised. AP USA ametlike allikate sõnul kasutati rünnakutes muu hulgas hävitajaid ja rakette Tomahawk.

AP allikate sõnul on sõjaliste sihtmärkide nimekirjas muu hulgas õhutõrjesüsteemid ja relvalaod.

Briti peaministri Rishi Sunaki sõnul olid rünnakud vajalikud.

"Hoolimata rahvusvahelise üldsuse korduvatest hoiatustest on huthid jätkanud rünnakuid Punasel merel," märkis Sunak, kes rõhutas, et rünnakud olid sel nädalal suunatud ka Suurbritannia ja Ameerika sõjalaevade vastu.

"Seda ei saa lubada. Suurbritannia kaitseb alati navigeerimisvabadust ja vabakaubandust. Seetõttu rakendasime enesekaitseks piiratud, vajalikke ja proportsionaalseid meetmeid," jätkas peaminister.