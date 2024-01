Kirby: rahastuse ammendumise tõttu on USA ajutiselt lõpetanud relvatarned Ukrainale

Oluline 12. jaanuaril, kell 5.53:

- Zelenski DeSantisele: 70 protsenti Ukraina aitamiseks eraldatud rahast jäi USA-sse;

- Kirby: USA on ajutiselt lõpetanud relvatarned Ukrainale, sest selleks eraldatud rahastus sai otsa;

- Zelenski rääkis vajadusest sõjas taevast kontrollida.

Zelenski DeSantisele: 70 protsenti Ukraina aitamiseks eraldatud rahast jäi USA-sse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski vastas Lätis viibides ajakirjanike küsimusele USA vabariiklaste presidendikandidaadiks pürgiva Ron DeSantise kriitika kohta, et USA aitavat Ukrainat liiga palju, jättes USA enda vajadused unarusse.

Zelenski rõhutas, et ta on väga tänulik nii USA president Joe Bidenile kui mõlemale suurele USA erakonnale osutatud abi eest.

"Kuid 70 protsenti sellest rahast jäi USA-sse. Ning seda teavad inimesed, kes on meid selle relvastusega aidanud, sest see pole tasuta. Ning seda raha on saanud USA ettevõtted, seda on saanud USA inimesed," ütles Zelenski.

Kirby: USA on ajutiselt lõpetanud relvatarned Ukrainale, sest selleks eraldatud rahastus sai otsa

USA on juba andnud Ukrainale viimase relvaabipaketi, sest Ukraina aitamiseks kongressi eraldatud vahendid on otsa saanud, ütles neljapäeval peetud pressikonverentsil Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõukogu pressiesindaja John Kirby.

"Me andsime viimase abipaketi olemasolevatest varudest, milleks meil oli rahastus," vahendas Kirby sõnu uudisteagentuur UNIAN.

Samuti lisas Kirby, et edasine Ukraina aitamine sõltub kongressist.

"On kriitiliselt oluline, et USA kongress tegutseks antud rahvuslikku julgeolekut puudutava küsimuse lahendamiseks, et me saaksime edasise rahastuse," ütles ametnik.

Kirby rõhutas ka, et talvekuudel on Ukrainal eriti akuutne vajadus relvatarnete järele.

Zelenski rääkis vajadusest sõjas taevast kontrollida

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval, et Ukraina ei liigu rindel suurte sammudega, sest ei kontrolli taevast, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Agentuuri korrespondendi sõnul ütles Zelenski seda Riias vesteldes Balti meedia esindajatega.

"Olukord rindel on väga raske. Meil ei ole piisavalt relvi. Ja kui venelased ei kontrolliks taevast ja meil oleks piisav arv õhutõrjesüsteeme, siis me hävitaksime nende lennukid. Me lihtsalt hävitaksime nad. Proovisime juba, et see toimib. Kui hävitad nad taevas, siis liigud edasi. Suuri samme rindel edasi ei ole, sest nemad kontrollivad taevast," seletas Zelenski ajakirjanike küsimustele vastates.

Riigipea rõhutas, et kui Ukrainal õnnestub taevas kontroll saavutada, siis liigutakse rindel edasi.

"Kui me taevast ei kontrolli, siis oleme seal, kus me praegu oleme. Kui Venemaast rääkida, siis arusaadavalt, et kui inimesed valmistuvad valimisteks, siis on selge, et nad tahavad mõnda taktikalist väikest võitu, millest teavitada enne valimisi. Samas saavad venelased edasi liikuda vaid tuhandeid elusid ohverdades," rääkis riigipea.

Samuti ütles Zelenski, et ta ei saa aru, miks lääneriigid ei saada Ukrainale rohkem õhutõrjesüsteeme.

"Kuidas saab rahulikult elada ja magada, kui sa saad aru, et sul on kümneid [Patriot] süsteeme, ning kui Ukrainale oleks täna antud seitse sellist süsteemi, siis inimesed Harkivis, Hersonis ja Odessas ei sureks? Kas sellega saab rahulikult elada?

Ukraina presidendi sõnul koguvad venelased vägesid ning ei mõtle isegi protsendi võrra sõja lõpetamise ja rahu saavutamise peale.

"Need pole nende plaanid. Nad koguvad vägesid. Neil on veel 300 tuhat vangi, keda rindele saata," ütles Zelenski.

Riigipea märkis ka, et venelased peavad endiselt kinni taktikast hävitada Ukraina lahinguväljalt põgenedes omaenda sõdurid ja Venemaal ei hakka keegi vange lugema.

"Nende jaoks on põhiülesanne edasi liikuda ja et võimalikult vähem laipu satuks Venemaa territooriumile. Et ei tekiks avalikku pahameelt," lisas president.

Zelenski kutsus varem päeval Riias suurendama Euroopas relvade tootmist ning hoiatas, et igasugune paus sõjas toob kasu ainult Venemaale.

"Meie Euroopas, kõik Euroopas - läänest itta, põhjast lõunasse, vajame oma riikide kaitsesektoris oluliselt produktiivsemat tööd," lausus Zelenski.

"Euroopa peab õppima olema oma kaitses isemajandav - hoolimata sellest, mida Venemaa ähvardab ja millist aspekti meie elust Venemaa ka oma sihtmärgiks ei teeks. Euroopa peab suutma reageerida, tal on õigus ennast kaitsta. Sel aastal teeb Ukraina kõigi partneritega kõik endast oleneva, et luua uus Euroopa arsenal, " lisas riigipea.

Zelenski sõnul arvestab Venemaa ainult jõuga.

"Me kõik Euroopas vajame just sellist jõudu, millega arvestatakse," sõnas president.