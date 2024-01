Macron määras uueks välisministriks Euroopa liberaalide juhi

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas neljapäeval, et vahetas seoses uue peaministriga välja ka oma välisministri, kuid säilitas ametikohtadel mitmeid teisi võtmeisikuid. Uueks välisministriks sai seni Euroopa Pralamendi liberaalide fraktsiooni juhtinud Stephane Sejourne.

Macron nimetas teisipäeval senise haridusministri Gabriel Attali uueks peaministriks, millega riik sai 34-aastase poliitiku näol endale ajaloo noorima ja ühtlasi ka esimese end avalikult geina määratleva valitsusjuhi.

Macroni partei Renaissance 38-aastane peasekretär Stephane Sejourne nimetati välisministriks Catherine Colonna asemel. Lisaks Macroni erakonnale juhtis Sejourne ka Euroopa Parlamendi liberaalide fraktsiooni, mis on parlamendis suuruselt kolmas.

Tegemist oli osaga Macroni valitsuse laiemast ümberkorraldamisest. Mitmed teised olulised ministrid, sealhulgas siseminister Gerald Darmanin ja rahandusminister Bruno Le Maire, säilitasid oma ametikoha. Samuti jäi oma kohale kaitseminister Sebastien Lecornu.

Endise presidendi Nicolas Sarkozy ajal justiitsministri ametit pidanud Rachida Dati nimetati üllatuslikult kultuuriministriks.

Prantsusmaa endine tennisemeister spordiminister Amelie Oudea-Castera hakkab nüüd juhtima uut sporti ja haridust ühendavat superministeeriumi.

Sejourni lahkumine eurosaadiku ametikohalt ja suundumine Prantsuse riiklikku poliitikasse jätab Euroopa liberaale võimeka juhita vähem kui viis kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi. Prantsuse meedias on ohtralt spekuleeritud, et just Sejourne'ist pidi saama Macroni erakonna esinumber juunis toimuvatel valimistel.

Sejourni ametikoha Brüsselis võtab üle Hollandi eurosaadik Malik Azmani, kes on varem pidanud fraktsiooni asejuhi kohta. Fraktsiooni ohustab valimistel üle kümne saadikukoha kaotamine ning kolmandalt kohalt lausa viiendale kukkumine, näitavad küsitlused.

"See tekitab vaakumi [liberaalide seas]. Sejourne oleks olnud ülimalt tähtis pärast [Euroopa Pralamendi] valimisi. Nüüd ta lahkus," ütles anonüümseks jääda soovinud ühe teise fraktsiooni esindaja Politicole.

Siiski kavatseb uus Prantsuse välisminister jätkuvalt panustada Euroopa integratsiooni süvendamisse. Esimese algatusena välisministrina nõudis Sejourne oma ametikoha ümbernimetamist "Euroopa ja välisasjade ministriks".

Prantsuse valitsuse ümberkorralduse eesmärgiks on anda uue hoo sisse Macroni valitsusele, mida tabas viimase aja jooksul mitu tagasilööki. Suurimaks neist oli sisserändereform, mille vastuvõtmiseks tuli Macronil nõustuda parempoolsete erakondade nõudmistega. See omakorda põhjustas terviseministri tagasiastumist ning paljude Macroni tsentristliku partei vasakpoolsemate vaadetega saadikute pahameelt.