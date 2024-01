25 auto ahelavarii sulges liiklusele Tallinna ringtee Luige-Kurna lõigu

Liikluse ümbersuunamise tõttu on piirkonnas liiklusseisakud ka vastassuunas, teatas transpordiamet. Transpordiamet palub liiklejatel piirkonda vältida.

Politsei sai kell 9.15 teateid mitmest järjestikustest liiklusõnnetusest Tallinna ringtee 13. kilomeetril. Enamik kokkupõrkeid on olnud kergemad plekimõlkimised.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kriminalistika talituse juht Elari Haugas ütles ERR-ile, et liiklusõnnetustes osales vähemalt 25 sõidukit. Kokku sai õnnetustes kannatada 11 inimest, kellest kaheksa toimetati haiglasse. Esialgsetel andmetel keegi raskelt viga ei ole saanud.

Ahelavariis osales nii veokeid, kaubikuid kui sõiduautosid.

Liiklusõnnetuste põhjuste kohta on veel vara öelda, lisas Haugas.

Esimese päästeressursina olid kohal Assaku päästjad kell 9.35, kes alustasid koheselt õnnetuses osalenud autojuhtide terviseseisundi kontrollimisega ja olukorra täie ulatuse välja selgitamisega.

Kohale saabunud päästjad hakkasid õnnetuspaigas masinatelt akuklemme eemaldama, et likvideerida igasugune süttimisoht. Samuti oli ühest masinast vaja hüdrauliliste tööriistadega välja lõigata kannatanu, kes anti üle kiirabiarstide hoole alla.

Keskpäeval toimetasid kohapeal Assaku, Kesklinna ja Lasnamäe päästekomandod, Saku ja Saue vabatahtlikud päästemeeskonnad ja Lääne-Harju välijuht. Kohale on viidud olmekonteiner, mida päästeamet kasutab tavapäraselt pikaajalistel päästetöödel ning kuhu inimesed saavad vajadusel sooja minna.

Teeolud on tiheda lumesaju ja tuisu tõttu halvad. Teed on jäised ja lumised. Antud teelõigul on liiklus suletud.

Ligipääs kõrvalistele isikutele on piiratud, ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kriminalistika talituse juht Elari Haugas keskpäeval ERR-i raadiouudistele.

"Päästeametnikud, politseinikud ja kiirabitöötajad teevad siin sündmuskohal veel tööd. Millal liikllus avaneda võiks, on raske öelda, kindlasti läheb siin veel tund aega. Politsei palub kindlasti vältida antud piirkonda ja ümbersõidud on korraldatud eri teeotstes. Hetkel on näha, et siin on üle 20 auto liiklusõnnetustesse sattunud. Esialgsetel andmetel on toimunud vähemasti neli erinevat liiklusõnnetust. Ja haiglasse on toimetatud kokku viis inimest," rääkis Haugas kohapealt.

Õnnetuse toimumises mängivad tema sõnul rolli erinevad asjaolud.

"Ühest küljest kindlasti muutunud ilmastikuolud, sest kui alles meil veel oli selline sulailm ja külmetas, siis nüüd sajab siia peale veel ka lund, mis muudab teeolud kindlasti äärmiselt ohtlikuks ja vastavalt sellele peame reageerima: hoidma sobivat pikivahet eessõitva autoga, võtma liikumiskiirust alla ja olema liikluses kindlasti väga tähelepanelik ja vaatama üle oma autotuled," lausus Haugas.

Õnnetuse täpse põhjuse selgitab välja alustatud menetlus. "Aga kindlasti mängib siin oma rolli ka pikivahe mitte hoidmine ja kui üks liiklusõnnetus on juhtunud, siis siin kõige suuremas liiklusõnnetuses, kus hetkel on näha umbes 14 sõidukit, tekkis ahelreaktsioon. Kui esimesed kaks autot juba kokku põrkasid, siis teised lihtsalt ei saanud pidama," sõnas Haugas.

Tallinnas Sossi mäel paiskus auto kõnniteele

Tallinnas Tartu maanteel paiskus ennelõunal Sossi mäest alla sõitnud auto kõnniteele külili.

"Sõitsin Tartu maanteelt alla, et teha vasakpööre Masina tänavale. Hakkasin pidurdama ja auto hakkas libisema ja ma ei saanud seda pööret ära teha ja ma ei tahtnud ka vastassuunda sõita," rääkis enda sõnul libeduse tõttu õnnetusse sattunud Siim Elu24-le.

"Lootsin, et saan ikka enne seda serva pidama, aga läks nii, et auto lihtsalt vajus," selgitas ta, kuidas auto kõnniteele sattus.