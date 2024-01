Uusküla: Eesti valitsuse võlakirjade intressimäär on liiga kõrge

Eesti valitsus emiteeris sel nädalal miljardi euro väärtuses võlakirju intressimääraga 3,35 protsenti ja ehkki see on võrreldes varasemate intressimääradega hea uudis, peaksid intressid tegelikult olema madalamad, ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Eesti Panga president Madis Müller tõi välja, et Hispaania emiteeris võlakirju samal ajal soodsama intressiga.

Valitsus emiteeris kolmapäeval umbes miljardi euro ulatuses kümneaastaseid võlakirju. Eesti riigi võlakirju soovis märkida ligi 180 investorit enam kui 7,2 miljardi euro eest ja hind kujunes varasemast odavamaks.

Eesti Panga president Madis Müller tõi sotsiaalmeedias välja panga portfellihaldurite tähelepaneku, et Eesti sattus pikaajalisi võlakirju emiteerima samal päeval Hispaaniaga.

"Mahud muidugi erinevad, aga mõlema vastu investorite huvi suur. Intressimääraks tuli Eesti jaoks 3,35 protsenti, Hispaanial 3,26 protsenti," märkis ta ja lisas, et veel kuni 2022. aasta esimese poolaastani oli laenamine Eesti jaoks võrreldes Hispaaniaga odavam.

Mülleri sõnul võib arvata, et investorid on pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale riikide suhtelisi riske ümber hinnanud, aga ehk on roll ka Eesti majanduse suhteliselt nõrgemal seisul.

Uusküla ütles ERR-ile, et Eesti võlakirjade intressimäär oli hea uudis võrreldes eelneva korra tulemusega ja eelmisi intressimäärasid vaadates. Lühiajalises vaates on intressimäärad on hakanud alanema ning see survestab allapoole ka pikaajalisi intressimäärasid.

"Samas on jätkuvalt Eesti valitsuse võlakirja intressimäär liiga kõrge," tõdes Uusküla. "See, et Hispaania saab välja and võlakirju madalama intressimääraga samal ajal, näitab seda, kuidas Eestisse suhtutakse ja kui fragmenteeritud on euroala võlakirjaturg. Eesti majanduse väljavaade on tugev, eriti võrreldes Hispaaniaga ning võlatase on märgatavalt madalam. Eesti valitsuse intressimäärad peaksid olema madalad."

Selleks, et riskipreemia väheneks, saab riik tema sõnul ka ise tegutseda. Nimelt tuleks maailmale seletada, et Eesti on hea potentsiaaliga, madala võlakoormaga ja ohtutu koht. Eesti ebaõiglast intressimäärapreemiat saaks Eesti võlakirju ostes vähendada ka Euroopa Keskpank, kelle ülesanne on tagada ühtlane rahapoliitika ülekanne igas euroalaga liitunud riigis.

"Praegu on aga rahapoliitika ülekanne ebaühtlane, finantstingimused halvemad kui mujal euroalal ning seepärast on Eesti kannatamas rohkem kui teised riigid," tõdes panga peaökonomist.

Ta lisas, et kuna Eesti on olnud aktiivsem võlakirjade turul ning plaanib sellel aastal veel võlakirju välja anda, siis on võlakirjade atraktiivsus varasemast veidi suurem. See tagab paremad finatseerimistingimused mitte ainult valitsusele, vaid tervele Eesti majandusele ning sellest on kõigil Eestis võita.

Ka Müller tõi välja, et kõik ei sõltu Eestist ja välispartnerite roll on oluline nii julgeolekus kui majanduses.

"Riigi kasvav panus kaitsevõimesse ja NATO laienemine on meie kaitsevõimet paari aastaga selgelt tugevdanud. Kas saame oma lugu veel paremini müüa investoritele?" küsis ta. "Positiivsem Eesti jaoks on võrdlus meie Balti sõpradega. Intressimäärad on Euroopas tõusnud kõigi valitsuste jaoks. Kolme Balti riigi võrdluses on laenamine Eesti jaoks siiski pisut soodsam."

Müller märkis, et kolmapäeval laenatud peaaegu miljardilt eurolt maksab riik kümne aasta jooksul intressi 325 miljonit eurot.