Riigiasutused püüavad aastaid järvejääle sõitnud autodele lukku ette panna

Need, kellele meeldib autoga liugu lasta, on juba aastaid pruukinud Männikul asuvat Tammemäe järvejääd. Ka läinud nädalavahetusel oli kohal mitukümmend libisemishuvilist, kuid siis otsustas politsei sekkuda.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss rõhutas, et tegu pole ametliku jäärajaga. "Ega tegelikult ju ei tea, kuidas on seal jää paksusega. Samuti on seal kalamehed jää peal. Ja need, kes seal sõidavad, on ise ka öelnud, et see ei ole algajate koht. Et seal on kiirused suured," rääkis Kirss võimalikest ohtudest.

"Seal võivad tekkida avariid, kevade poole on sealt autodega läbi jää vajutud ja seal tekib oht keskkonnale," loetles Kirss. "Selle päras otsustas meie välijuht seal viibimiskeelu kehtestada."

Kirss lubas, et politsei käib ka edaspidi kohapeal olukorda kontrollimas. "Aga ennekõike tee või maa omaniku ülesanne teha see koht niivõrd ohutuks, et sinna ei pääsetaks," lisas ta.

Lukud lõhutakse ära

Järve äärde viib mitu teed. Neist ühe peamise ees on värav, mille ametnikud tabalukuga sulgesid. Võtme jättis politsei enda kätte. "Kui pärast sotsiaalmeediast kommentaare lugeda, siis väidetavalt olid inimesed juba lõhkunud need lukud ära, et uuesti jää peale pääseda," sõnas Kirss, kelle hinnangul pole taoline käitumine aktsepteeritav.

Kuna järv kuulub riigile, palus politsei maa-ametil värava kinnihoidmine enda kanda võtta. Maa-amet tõdes, et värav kuulub hoopis transpordiametile. Transpordiameti põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorraldusüksuse juhataja Margus Magus kinnitas, et ameti teehooldaja pani väravale uue tabaluku.

"Kui aus olla, seda lukku vist tänase seisuga isegi pole seal, mul on selline info, see on läbi lõigatud ja värav on jälle lahti," tõdes Magus, kelle sõnul pani amet tee äärde ka sissesõitu keelava märgi.

Selle üle, kas politsei ja transpordiameti seatud tabalukkusid sobib lõhkuda, peavad libistamishuvilised sotsiaalmeedias vilgast arutelu. Ühed leiavad, et maaomaniku tahte vastu astuda on kohatu, teised peavad kohatuks hoopis ametivõimude käitumist.

"Siin tegelikult on vaja juureni jõuda," ütles Magus. "Kui me seda tabalukku üle kahe päeva taastame, siis see ei ole jätkusuutlik."

PPA pooldaks ametliku ja kontrollitud jääraja avamist

Magus rääkis, et transpordiamet suudaks järveni viiva tee ka läbi kaevata, kuid siis ei pääseks omanikud oma kinnistuteni. Pealegi on teisel pool järvejääle sõitmiseks veel mõned võimalused.

Nende sulgemiseks palus politsei riigimetsa majandamise keskuse (RMK) abi. RMK-st tõdeti, et ühe teega saab keskus tegelda, kui Elektrilevi seda lubab, sest sama rada võib vaja minna ka elektriliinide parandamiseks. Teise tee kohta tõdes RMK, et seda haldab maa-amet.

Tegelikult oleks võimalik veel üks lahendusvariant ehk ametliku ja kontrollitud jääraja avamine. Kuid see eeldab eri riigiasutustelt veelgi suuremat koostööd.

"Me oleksime politseina väga nõus sellega, kui on ametlikult organiseeritud selline koht, kus saabki sõita jää peal ja harjutada," ütles Kirss. "Me peame siis teadma, kui paks on jääkiht, me peame olema veendunud, et seal ei ole kalastajaid radade vahel, ja siis peab tagama, et raja peal oleks selline arv autosid, et nad üksteist ei ohusta."