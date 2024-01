Kaitseminister: Prantsusmaa tellis 42 uut Rafale hävitajat

Seega ulatub Prantsusmaa ostetud Rafalide koguarv 234-ni. Viie miljardi euro eest tellitud uusimad Dassault'id annavad Prantsuse õhujõududele tänapäevase teovõime, ütles minister.

Rafale on mitmeotstarbeline hävitaja, mida saab kasutada vaenlase lennukite jahtimiseks, maa- ja meresihtmärkide tabamiseks, luureks ja isegi Prantsusmaa tuumalõhkepeade kandmiseks.

Reedene teade tähendab esimest suurt ostu Prantsusmaa 413 miljardi euro suuruse sõjaliste hangete kava raames aastateks 2024-30.

Mullu juulis heaks kiidetud plaan kasvas eelmise seitsmeaastase perioodiga võrreldes 40 protsenti.

"Ma tahan, et Prantsusmaal oleks jätkuvalt relvajõud, mis seavad Euroopale standardi," ütles president Emmanuel Macron toona.

Lecornu märkis, et tellimus toetab "rohkem kui 7000 töökohta enam kui 400 ettevõttes" Prantsusmaal.

Dassault'i tegevjuht Eric Trappier ütles oma avalduses, et Rafale on näide "sõjalis-tööstuslikust suveräänsusest", mis on teinud Prantsusmaast Euroopas erandi.

Prantsusmaa osaleb koos Saksamaa ja Hispaaniaga programmis tulevase reaktiivlennuki Future Combat Air System (FCAS) väljatöötamiseks, mis peaks asendama Rafale'i alates 2040. aastast.