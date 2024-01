ISW: Ukraina võib olla leidnud uue võimaluse Vene rakettide tõrjumiseks

Ukraina edu laupäeval toimunud Vene õhurünnaku tõrjumisel näitab, et riigi õhukaitse on saavutanud elektroonilises sõjapidamises uue taseme ja sellest võib saada pöördepunkt Ukraina elektroonilise sõjapidamise võimekuses, teatas USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) ööl vastu pühapäeva.