Islandil purskama hakanud vulkaani laava jõuaks päevaga asulani

Islandi päästeteenistus oli saanud purskeks aegsasti valmistuda ja juba laupäeval kästi Grindavíki kaluriküla ligikaudu 4000 elanikul piirkonnast lahkuda. Nüüd kuulutasid võimud piirkonnas välja eriolukorra. Viimased elanikud on helikopteritega minema toimetatud, teatas Soome rahvusringhääling Yle.

Vulkaani laava voolab Grindavíki poole, teatas Islandi ringhääling RÚV. Meteoroloogiaosakonna teaduri Kristín Jónsdóttiri sõnul on laava külast 400-500 meetrit põhja pool. Kui suund jääb samaks, jõuab laava külla vähem kui ööpäevaga.

Kui alates VIII sajandist kui 2021. aastani ei ole Reykjanesi poolsaarel olnud kordagi vulkaanilist tegevust, siis alates 2021. aastast on see juba viies vulkaanipurse, märkis uudisteagentuur Interfax. Vulkanoloogide hinnangul võib see tähendada uue vulkaaniliselt aktiivse ajastu algust piirkonnas.