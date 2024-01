"AK. Nädal": kui kauaks uusaastalubadustest indu jagub?

Kui aasta viimastel päevadel sai trenni teha pea uhkes üksinduses, siis aasta esimestel päevadel tuli vaeva nägema, et vaba masinat leida.

"Ameerikas on üks spordiklubide kett, kes ütles, et 1. jaanuaril sa meiega liituda ei saa, sest me ei luba seda uusaastalubajat," märkis MyFitnessi treeningute juht Eva Ottas.

Kui palju siis aasta esimestel päevadel innukaid spordihuvilisi juurde tuli?

"See on tegelikult väga tüüpiline spordiklubide sesoonsus. Nii et see on tõsi, me oleme ka nüüd (aasta esimestel päevadel - toim.) näinud liitujaid või ka inimesi tagasi tulemas ikka sadade ja tuhandete kaupa. Kui me võrdleme, 2024. aasta jaanuari võrreldes teiste jaanuaridega, siis jah, me näeme lausa 30-protsendilist kasvu," rääkis Ottas.

Uusaastalubadus antud, esimene trenn tehtud. Kui kauaks inimestel aga indu jagub?

"Kes alustab täiesti nullist ja suure lubadusega, siis statistika on päris kurb. Seda indu ei jätku kauaks. Ütleme 60 protsenti teda me enam märtsis ei näe. /.../ Üldiselt on nii, et kui sa kolm kuud pead vastu, siis on väga suur tõenäosus, et sa pead vastu, siis see tõenäosus on väga suur, et sa jätkad ja tõesti sa leiad selle trenni-innu endale," ütles Ottas.

Miks inimesed annavad uusaastalubadusi?

"Lubadused tulevad sellest tundest, et midagi on uus ja värske. Kui tekib selle uue alguse tunne, siis seal on seda pinnast rohkem, et enda käitumist muuta. Ja oleneb siis sellest lubadusest ja otsuse läbimõtlemisest. Mida rohkem on selle lubaduse või käitumise muutuse peale mõeldud, seda enam on tõenäoline, et see kestab," selgitas spordipsühholoog Elina Kivinukk.

"Lubadus antakse ikka iseendale, just selle käitumise muutusega see soov näidata, et ma olen parem inimene ja selle tõttu ma soovin midagi teistmoodi teha," sõnas ta.

Evelin Ausmees teeb küll trenni aastaringi, kuid ka tema uusaastalubadus on seotud sportliku eneseületusega.

"Ma sel aastal andsin lubaduse, et ma suusatan rohkem ja just klassikalises stiilis, sest mul on väikesed eesmärgid. Kõigepealt tuleb ära sõita Tartu maraton, mis tähistab 50. juubelit ja kaks nädalat hiljem on Vasaloppet. Vasaloppet on klassikalises stiilis suusatamist 90 kilomeetrit ehk siis veel pikem maa kui Tartu maraton. Ma tean, et mu keha on selleks suuteline, ma olen täispika Ironmani läbi teinud. Ma tean, et ma need 10 tundi kindlasti seal rajal olen, et keha mul vastu peab. Aga eks siis paistab, mida vaim teeb," rääkis Ausmees.

"Vasaloppet on 3. märtsil ehk umbes poolteist kuud on veel minna ja suusarajale ma ikkagi tegelikult kolm-neli korda nädalas peaks jõudma, umbes 10-15 kilomeetri vahel korraga. Ma enda jaoks olen mõelnud, et umbes 500-700 kilomeetrit võiks olla all, siis ei ole vere maitse terve aeg suus, et oled endast andud ja treeninud ka miski asja nimel, et endal lihtsam oleks lihtsalt," lisas ta.