Uuring: toorid seisavad silmitsi ajaloolise valimiskaotusega

YouGovi uuring näitas, et leiboristid võtavad valimistel 120-kohalise enamuse. Küsitlus näitab, et toorid kaotavad kõik need saadikukohad, mis nad 2019. aasta valimistel leiboristidelt ära võtsid. Rahandusminister Jeremy Hunt ei pääseks parlamenti, vahendas The Times.

Veel üks küsitlus näitas, et toorid saavad ligi 196 kohta vähem kui 2019. aastal. 1997. aastal kaotasid toorid 178 kohta, siis juhtis riiki John Major. Pärast teda sai Suurbritannia peaministriks Tony Blair.

Selle küsitluse tellis tooride erakonda toetav konservatiivne rühmitus. Endine Brexiti minister David Frost leidis, et toorid peavad ajama karmi immigratsioonipoliitikat, kuna see on ainus viis, kuidas tema kodupartei suudaks lüüasaamist vältida.

Frost hoiatas, et vastasel juhul ootab erakonda ees 1997. aasta stiilis häving, kuid võib veel halvemini minna.

"On ainult üks viis olukorra päästmiseks. Sisserände suhtes tuleb olla karm, maksutõus tuleb tagasi pöörata, taastuvenergia tasu tuleb lõpetada, teha tuleb veel palju muid asju," rääkis Frost.

YouGovi küsitlus näitas, et saadikukohast jäävad ilma ka Penny Mordaunt ja kaitseminister Grant Shapps. Mordaunt on olnud kaitseminister ja pürgis eelmisel aastal ka tooride juhiks.