Põhja prefektina alustab Ats Kübarsepp

Põhja prefekt valiti avalikul konkursil, mis toimus eelmise aasta lõpus. Siseminister kinnitas Kübarsepa prefekti ametisse 5. jaanuaril. Prefekti ametiaeg on seaduse järgi viis aastat.

Seni töötas Kübarsepp keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhina. Varem on ta juhtinud majanduskuritegude büroo menetlustalitust ning töötas enne seda uurijana organiseeritud kuritegude büroos. Tal on magistrikraad Tallinna Ülikoolist organisatsioonikäitumise erialal ning rakenduslik kõrgharidus sisekaitseakadeemiast.

"Tallinnas ja Harjumaal elab pool Eesti elanikkonnast ja õiguskord siin mõjutab kogu riiki. Sellepärast on võrdselt tähtis, et tagatud oleks turvalisus tänavatel ja kodudes kui ka võitlus raske ja organiseeritud kuritegevusega. Põhja prefektina pingutan selle nimel, et meeskonnal oleks parimad võimalused Harjumaa elanike ja külaliste turvalisuse eest seista," ütles Kübarsepp.

PPA peadirektor Egert Belitševi sõnul on Kübarsepa tugevused pikk politseitöö kogemus ning ka väga hea tagasiside meeskonnalt, mida ta seni juhtis.