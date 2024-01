Austria valitsev Rahvapartei viitas võimalikule koalitsioonile parempopulistidega

Viimaste Austria küsitluste järgi toetab Austria parempopulistlikku Vabadusparteid (FPÖ) umbes 30 protsenti valijatest, samas kui ÖVP ja opositsiooniliste sotsiaaldemokraatide (SPÖ) mõlema toetus on veidi üle 20 protsendi.

Seetõttu oleks praeguse seisuga ainus realistlik kahe erakonnaga valitsus kas FPÖ ja ÖVP või FPÖ ja SPÖ liit.

Analüütikud on samuti avaldanud arvamust, et ÖVP võib soovida astuda koalitsiooni FPÖ-ga, kirjutab Euractiv. Praegu valitseb ÖVP Austriat koalitsioonis rohelistega.

Tanner ütles APA-le, et kolme erakonnaga koalitsioonis on raskem saavutada kompromisse, tuues näitena välja Saksamaad valitsevat sotsiaaldemokraatide, roheliste ja liberaalide koalitsiooni. Saksa koalitsiooni koondtoetus on langenud umbes 30 protsendile, samas kui veel 2021. aasta föderaalvalimistel toetas seda veidi üle poole kõikidest valijatest.

"Igal erakonnal on oma programm ja seisukohad, mis teeb kompromisside saavutamist keeruliseks. Pole küsimustki, et see on veelgi keerulisem kolme erakonna puhul," lisas Tanner.

Austria parlamendivalimised toimuvad juba käesoleva aasta septembris.