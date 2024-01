Poola uus valitsus on teinud kannapöörde riigi kliimapoliitikas

EL-i Nõuandev Kliimamuutuste Teadusnõukogu (EU Scientific Advisory Board on Climate Change) on soovitanud liikmesriikidel vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid 90 kuni 95 protsendi võrra 2040. aastaks võrreldes 1990. aastaga. Euroopa Komisjon avalikustab omakliimateemalise teekaardi 6. veebruaril.

Seni avaldas kõikidest EL-i liikmesriikidest ainult Taani toetust 90-protsendilise heitmete vähendamise eesmärgile. Lisaks teatas jaanuari alguses Bulgaaria valitsus, et EL peaks vähemalt tõsiselt arutama sellist eesmärki.

Esmaspäeval lisandus Taanile ja Bulgaariale ka Poola, vahendab Politico.

"[EL] peab kindlasti toetama ambitsioonikaid eesmärke, ning me peame võtma omaks 90-protsendilist heitmete vähendamise eesmärki. Seda on vaja teha konstruktiivsel viisil, lähtudes sotsiaalsetest aspektidest," ütles Poola asekliimaminister Urszula Zielinska.

Siiski ei öelnud Zielinska otseselt välja, et Poola toetab kindlalt antud eesmärki.

"Me läheneme sellele ettevaatlikult ja konstruktiivselt. Me teeme kõik, mis vaja, et saavutada seda eesmärki, kui selles lepitakse kokku," seletas ta.

Samas ütles Zielinska, et Donald Tuski juhitud valitsuse eestvedamisel ei blokeeri enam Poola EL-i kliimaalgatusi, erinevalt eelmisest Poola Õiguse ja Õigluse (PiS) partei juhitud valitsusest.

"Me ei saa teha niimoodi, nii Euroopa kui ülejäänud maailm. Me ei täida kliimaeesmärke praegu, seega peame pingutama rohkem. Ülejäänud Euroopa võib arvestada Poolaga oma pingutustes," ütles ta.

Zielinska lubas samuti, et ta kavatseb veenda valitsust avaldama formaalset toetust EL-i kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgile 2050. aastaks. Praegu on kõik ühenduse liikmesriigid kiitnud selle eesmärgi heaks peale Poola.

Ühtlasi kavatseb Poola valitsus kokku leppida varasemas söekaevanduste sulgemise tähtajas. Hetkel on selleks tähtajaks Poolas 2049. aasta.