Läänemets: valitsus jätab automaksu detailid riigikogu otsustada

"Arvatavasti peaks see minema nüüd riigikokku, valitsusest ära. Jah, me oleme saavutanud nii palju, et mis puudutab puuetega inimesi, siis sinna süsteemi tuleb raha juurde," ütles Läänemets esmaspäeval ERR-ile. Tema sõnul võidakse lisaks juba otsustatud viiele miljonile lisada veel kolm miljonit eurot, et kompenseerida automaksu mõju puuetega inimestele.

"Hetkel tuleb raha juurde ja siis riigikogus on võimalik see ära täpsustada, kuidas ta peab olema niimoodi, et ka puuetega inimeste esindajad, kes tegelikult kõige paremini teavad, mida on vaja, oleksid sellega rahul," ütles SDE esimees.

Teiseks tuleb riigikogus lahendada ka see, kuidas registrist ajutiselt autosid maha võtta, lisas Läänemets

"Need kaks asja jäävad siis riigikogus täpsustamiseks," tõdes ta.

"Lõppkokkuvõttes me saime aru, et võib-olla rahandusministril (Reformierakonna liikmel Mart Võrklaeval – toim.) on vaja mingeid muid asju teha, et ta pole suutnud seda kompromissi valitsuses saavutada, et anname selle siis ekspertide kätte riigikokku – me usume, et see kompromiss tuleb oluliselt kiiremini ja paremini riigikogus," rääkis siseminister.

Rahandusminister Võrklaev esitas uue mootorsõidukimaksu eelnõu valitsusele novembri lõpus, ent eelnõu lõplik tekst pole veel valmis, kuna koalitsioonipartnerite vahel puudub selles küsimuses üksmeel. Näiteks Eesti 200 soovib erandit suurtele peredele, puuetega inimestele ja sõidukitele, mille registrikanne on ajutiselt peatatud. Ka sotsiaaldemokraadid soovivad erandit puuetega inimestele ning sõidukitele, mille registrikanne on ajutiselt peatatud.

Reformierakond suhtub automaksu eranditesse aga skeptiliselt ja leevendaks automaksu mõju, tõstes sügava puudega inimeste toetust.