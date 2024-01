Uus linnuvaatlusaktsioon kutsub üles märkama aasta jooksul 100 linnuliiki

Tarvo Valker sai ürituse idee Soomest, kus sellist ettevõtmist on korraldatud mitu aastat. Eesmärk on kutsuda üles inimesi märkama enda ümber tegutsevaid linde.

"100 linnuliiki tundus just selline paras arv. Kui inimene on linde vaadelnud veel suhteliselt lühikest aega või pole üldse linnuvaatlusega kokkupuudet, siis 100 on just selline paras väljakutse, mis ei ole liiga kerge, aga ei ole ka ületamatu raskus," selgitas Valker.

Tegemist ei ole võistlusega, mis tähendab, et ei loe, kui kiiresti vaatlemisega hakkama saadakse.

"See ei ole sprint, vaid see on kogu aasta linnuvaatlemise nautimise ettevõtmine. Igaüks saab seda teha sellises tempos nagu soovib, sellises mahus nagu soovib ja kes näiteks arvab, et 100 on väike number, võib ju täiesti vabalt vaadelda ka 200 linnuliiki," rääkis ornitoloog.

Valkeri sõnul on tõenäoline, et head linnutundjad saavad 100 liiki kokku juba märtsis, kui saabuma hakkavad rändlinnud.

"Kui nii palju linnuvaatluskogemust veel ei ole või linnuretkele jõuab harvem, siis tõenäoliselt aprilli teine pool ja maikuu on selline aeg, kus väga paljud üldtuntud rändlinnud jõuavad tagasi ja ma arvan, et suur osa inimestest saab sellel ajal 100 linnuliiki täis," ütles Valker.

Ettevõtmises kaasa löömiseks saab registreeruda veebilehel Birding Haapsalu või liituda Facebooki grupiga "Vaatlen 100 linnuliiki – 2024".