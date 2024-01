Tema volitused lõppesid eile. Lisaks kultuurikomisjoni juhtimisele kuulus Seli volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni. Seli asemel tuleb volikokku Harri Jallajas. Kristo Seli ütles Jane Saluorule, et Estiko juhi töögraafik on tihe, tal on olnud järjest keerulisem leida aega volikogu töös kaasa löömiseks ja seetõttu tunduski mõistlik volikogust lahkuda.