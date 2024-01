Estiko juht Seli lahkus Tartu volikogust

Seli põhjendas volikogust lahkumist ajanappusega, mis ei võimalda piisavalt volikogu töösse panustada.

Seli möönis, et tema ettevõttel käivad praegu Tartu linnas ka mõned detailplaneeringud, aga need pole tema kinnitusel kuidagi seotud tema tööga volikogus või otsustega kino Ekraan suhtes.

"Minu teada täna ei ole veel detailplaneeringut alustatud. Meil käivad seal erinevate osapooltega läbirääkimised, kes soovivad neid ruume kultuuripealinna aasta raames kasutada. Kõige lähema tuleviku plaanid on need, et maja mingit sorti kasutuses oleks," rääkis Seli, kinnitades, et hoone lammutamisplaani praegu ei ole.

"Kas me plaanime detailplaneeringut teha, seda suure tõenäosusega plaanime, aga millal see kõik realiseerub või mis sinna üldse võib teha, eks seda näitab tulevik."

Reformierakonnast lahkuda Kristo Seli ei plaani.

Lisaks kultuurikomisjoni juhtimisele kuulus Seli volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni. Seli asemel tuleb volikokku Harri Jallajas.