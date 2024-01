Leedu kaotas Euroopa inimõiguskohtus teise CIA vangla kohtuasja

"Kohus leidis, et al-Hawsawi oli Leedu jurisdiktsiooni all ja et see riik vastutab tema õiguste rikkumise eest konventsiooni alusel," ütles kohus pressiteates.

Tegemist oli teise CIA arvatavat Leedu salavanglat puudutava kohtuasjaga Strasbourgi inimõiguskohtus.

ECHR otsustas 2018. aastal, et CIA hoidis Leedus salaja kinni Saudi Araabia kodanikku Abu Zubaydah't.