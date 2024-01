Norra valitsus väljastas 62 nafta ja gaasi ammutamisluba

Norra energeetikaministeerium teatas teisipäeval, et see väljastas 62 luba gaasi- ja naftamaardlate uurimiseks ning nafta ja gaasi ammutamiseks avamerepiirkondades.

Kokku pakuti lube 24 ettevõttele. 29 piirkonda, milles gaasi ja nafta tootmiseks load väljastati, asub Põhjamerel, 25 Norra merel ja kaheksa Barentsi merel, kirjutab Bloomberg.

Lubade väljastamise protsess toimub kord aastas ning selle raames pakutakse ettevõtetele võimalust ammutada gaasi ja naftat avamerel, kus asub lõviosa Norra fossiilkütuste maardlatest.

Norra on tõusnud suurimaks Euroopa maagaasi tarnijaks pärast seda, kui Venemaa korraldas täiemahulise sissetungi Ukrainasse ja otsustas lõpetada gaasitarned paljudesse Euroopa Liidu riikidesse 2022. aastal.

"On lootustandev näha niivõrd suurt huvi edasise [nafta- ja gaasimaardlate] kasutamise vastu," ütles Norra energeetikaminister Terje Aasland.

"See on oluline nii tööhõive kui väärtuse loomise vaatevinklist. Samuti kindlustab see Norra rolli stabiilse Euroopa energiatarnijana," lisas minister.

Kokku sai Equinor 39 litsentsi, AKEP BP 27, Ver Energi 16, Wintershall 13 ja Upstream Norway 10 litsentsi. Equinori aktsiate kontrollpakett kuulub Norra riigile.