Kristina Kallase hinnangul ei sobi Märten Ross töötukassa nõukokku

Haridusminister ja Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas saatis oma parteikaaslasele, majandusminister Tiit Riisalole kirja, et viimane kaaluks, kas praegune rahandusministeeriumi välissuhete nõunik Märten Ross sobib töötukassa nõukogu liikmeks, asendamaks nõukogust lahkuvat rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantslerit Sven Kirsipuud.

Töötukassa nõukokku kuulub seaduse kohaselt ametiühingute keskliidu esindaja, teenistujate ametiliitude esindaja, kaks tööandjate esindajat, ametikohajärgselt majandusminister ja üks valitsuse nimetatud inimene.

Seni valitsuse esindajana töötukassa nõukogu liikmeks olnud Sven Kirsipuu soovis nõukogu liikme kohalt taanduda. "Minu lahkumine nõukogudest on seotud sooviga vabastada oma tihedat kalendrit kriitiliste teemade ja arendustega tegelemiseks. Tulevikuplaane hetkel ei kommenteeriks," ütles Kirsipuu.

Majandusministeeriumi koostatud eelnõu kohaselt võiks Kirsipuust vabaneva koha täita rahandusministeeriumi välissuhete nõunik Märten Ross. Majandusministeeriumi korralduse eelnõu kohaselt vastab Ross nõukogu liikmele kehtestatud nõuetele ja on andnud ka nõusoleku nõukogu liikmeks saada.

Nüüd on Rossi töötukassa nõukogu liikmeks nimetamise vastu astunud haridusminister Kristina Kallas, kes kahtleb, kas Ross on piisavalt prominentne, et töötukassa nõukogu liikme rolli täita.

"Arvestades organisatsioonide esindatuse taset Eesti Töötukassa nõukogus, näiteks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumit esindab minister, teeme ettepaneku kaaluda ministeeriumi esindajana kõrgemal positsioonil olevat ametnikku," kirjutas Kallas kirjas majandusminister Tiit Riisalole.

Märten Ross on varem töötanud mitmel ametikohal Eesti Pangas, sealhulgas ka asepresidendina. Ross on olnud ka aastaid rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler ja töötab praegu rahandusministeeriumi välissuhete nõunikuna.

Töötukassa nõukogu esimees on praegu ametiühingute keskliidu juht Kaia Vask. Lisaks ametikoha järgi sinna kuuluvale Riisalole ja valitsuse valitud Kirsipuule kuuluvad sinna veel tööandjate keskliidu juht Arto Aas, Balitc Restaurants Estonia juht Aaro Lode ning teenistujate keskliidu juhatuse liige Madis Iganõmm.