Föderaalreservi ametnik: oleme väga lähedal kaheprotsendilisele inflatsioonile

Föderaalreservi seitsmeliikmelise nõukogu liige Christopher Waller ütles teisipäeval, et USA on lähedal kaheprotsendilise inflatsiooni juurde naasmisele.

"Lähtudes majandusaktiivsusest ja tööturu jahenemisest, olen kindel, et oleme väga lähedal jätkusuutliku kaheprotsendilise inflatsioonitaseme saavutamisele," ütles Waller mõttekoja Brookings Institution ürituse raames.

Analüütikud on jälginud Walleri sõnavõtte eriti tähelepanelikult pärast seda, kui ta ütles lõppenud aasta novembris, et föderaalreserv on saanud inflatsiooni kõige hullem osa kontrolli alla, mis võimaldab intressimäärasid lähiajal langetama hakata.

Investorid ennustavad, et föderaalreserv langetab intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra juba märtsis, kuigi keskpanga ametnikud pole nõus täpsest ajakavast veel rääkima.

Föderaalreservi kõrge ametniku kommentaarid erinevad olulisel määral Euroopa Keskpanga (ECB) juhatuse liikme Robert Holzmanni esmaspäevasest sõnavõtust, kelle sõnul on intressimäärade langetamisest veel liiga vara rääkida. Ka investorid ja majandusteadlased ennustavad, et USA-s algab intressimäärade langetamine varem kui euroalal.

Nii USA Föderaalreserv kui ECB sihivad inflatsiooni langust kahe protsendi tasemele aastases väljenduses.