Kolmapäev on suurema sajuta, kuid tuiskab

Kolmapäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne südaööd sajab lund ning rannikualadel on pinnatuisku. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 12, Virumaa rannikul öö hakul loodetuul kuni 15 meetrit sekundis. Külma on -15 kuni -22, saarte lääneservas kuni -6 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on pilvisus vähene ning sadu oodata pole. Tuul puhub lõunakaarest 3 kuni 7, saartel ka edelast 5 kuni 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -10 kuni -16, kohati langeb -20 kraadini, kuid saartel jääb -3 ja -7 kraadi vahele.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ning saartele läheneb lumesadu ühes tuisuga. Tuul puhub lõunast ja kagust 5 kuni 11, iiliti 14, saartel ja rannikul 8 kuni 14, iiliti 20 meetrit sekundis. Külma on -3 kuni -9, Ida-Eestis kuni -11 ning saarte lääneservas kuni -1 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad lume ja tuisu saatel. Pühapäeval langeb Lääne-Eestis lume sekka ka lörtsi ning esineb jäidet. Töönädala lõpuni on päeval külma keskmiselt -4 kraadi, veidi karmim tuleb laupäev, mil keskmine temperatuur langeb -7 kraadini, kuid tõuseb juba pühapäeval taas -3 kraadi juurde.