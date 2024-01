Europarlament kinnitab kanda Panamas

Euroopa Parlamendil on juba kontorid Aafrikas, Aasias ja veebiväljaanne Politico kirjutab, et europarlament avab Kesk-Ameerika riigis Panamas veel ühe kontori.

Euroopa Parlamendi juhatus kiitis Panama kontori avamise plaani heaks esmaspäeval. Parlamendi juhatus on organ, mis vastutab parlamendi eelarve, organisatsiooniliste ja personaliküsimuste eest. Juhatuse liikmete hulka kuuluvad parlamendi president ja 14 asepresidenti.

Mõned ametnikud jõudsid juba juhatuse otsust kritiseerida. Üks anonüümsust palunud ametnik kommenteeris Politicole kontori avamist lühidalt. "Milleks."

"Nüüd algab võidujooks, et näha, kellel õnnestub oma kandidaat sellele kohale panna," rääkis veel üks ametnik.

Panamas paikneb Ladina Ameerika Parlament (Parlatino). Seetõttu leidis europarlament, et Panama on kontori jaoks kõige sobivam asukoht.

Euroopa Parlament on juba avanud mitu kontorit, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Need kontorid asuvad Jakartas, Addis Ababas (Etioopia pealinn) ja New Yorgis. Novembris otsustas europarlament avada Ukraina parlamendis esinduse ning üks töötaja saadetakse Kiievisse.

Hispaaniast pärit saadik Iratxe Garcia tervitas Panama kontori avamise otsust. Tema sõnul tuleks seda kasutada Ladina-Ameerika ja Euroopa Liidu parlamentaarsete sidemete edendamiseks.

"Ma olen alati öelnud, et Euroopa jaoks on väga oluline vaadata Ladina-Ameerikat kui piirkonda, kus meil on suured võimalused koostöö suurendamiseks," rääkis Garcia.

Lätist pärit Euroopa Parlamendi asepresident Roberts Zile ütles, et juhatus kiitis otsuse üksmeelselt heaks. Tema sõnul on samalaadsetesse kontoritesse saadetud parlamendist vaid üks inimene. Zile sõnul on Lõuna-Ameerika EL-i jaoks oluline piirkond.

"Euroopa Liit vajab haruldasi muldmetalle, eriti rohelise kokkuleppe jaoks," rääkis Zile.