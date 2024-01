ECB juht Lagarde: intressimäärade langetamine võib alata suvel

Euroopa Keskpanga (ECB) president Christine Lagarde ütles Davosi majandusfoorumil Bloombergile antud intervjuus, et intressimäärade langetamine on võimalik juba suvel.

"Ütleksin ka, et see on tõenäoline," vastas Lagarde Bloombergi ajakirjaniku küsimusele mitme ECB kõrge ametniku hiljutise kommentaari kohta, milles nad ennustasid intressimäärade langetust juba suvel.

"Samas pean jääma vaoshoituks, sest me lähtume andmetest ning praegu on veel teatud ebamäärasuse tase ja mõned näitajad pole meie soovitud tasemel," lisas Lagarde.

Lagarde pole ainus ECB ametnik, kes on püüdnud jahutada investorite lootust, et intressimäärad võiksid langeda juba märtsis või aprillis.

"See ei aita meil võidelda inflatsiooni vastu, kui ootused on liiga kõrged võrreldes sellega, mis tõenäoliselt juhtub," ütles keskpanga president investorite ennustuste kohta.

Pärast Lagarde'i kommentaaride ilmumist vähendasid investorid panuseid intressimäärade langetamisele sel aastal. Kui veel eelmise nädala lõpus ennustasid investorid, et ECB langetab alanud aasta jooksul intressimäärasid kuus korda iga kord 0,25 protsendipunkti võrra, siis kolmapäeva pärastlõuna seisuga ennustasid investorid ainult viit 0,25-protsendipunktilist intressilangetust sel aastal.

Ka Hollandi keskpanga juht Klaas Knot hurjutas investoreid CNBC eetris.

"Turgude ootused on liiga suured, see on selge, ning see on probleem meie jaoks, sest need ennustused võivad osutuda ennastvääravateks. Oleme optimistlikud, et meil on usutav väljavaade, et inflatsioon langeb kahele protsendile 2025. aastaks. Aga paljud asjad peavad õnnestuma, et see juhtuks," ütles ta.

Lagarde rõhutas, et ametnikud vajavad rohkem andmeid, veendumaks, et hinnad on kontrolli all. Euroopa Keskpanga ametlik eesmärk on inflatsiooni vähendamine kahe protsendini.

"Me liigume õiges suunas, liigume kahe protsendi poole, kuid vajame selle kinnituseks rohkem andmeid," ütles Lagarde, lisades, et ta ei kuuluta välja võitu inflatsiooni üle enne seda kinnitavate andmete laekumist.