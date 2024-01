Pakistan kutsus tagasi oma saadiku Iraanist pärast seda, kui Iraan korraldas raketirünnaku Pakistani pinnale. Tegemist on järjekordse Iraani rünnakuga naaberriigi vastu, päev varem viis Iraan läbi rünnakud Iraagi ja Süüria territooriumil.

Pakistani Balochistani provintsi ametnikud teatasid teisipäeva õhtul, et Iraan ründas piiriäärset Panjguri piirkonda nelja raketiga.

"Rünnakus said kahjustada kolm maja ja mošee," ütles Pakistani ametnik Reutersile, lisades, et kaks last sai surma.

Pakistani võimud reageerisid rünnakule kolmapäeval, teatades, et nad kutsuvad tagasi oma saadiku Iraanist ning ei lase parasjagu kodumaal viibivat Iraani saadikut riiki tagasi.

Pakistani välisministeeriumi pressiesindaja ütles kolmapäeval, et Pakistani õhuruumi rikkumine on lubamatu ning tegemist on Pakistani suveräänsuse jultunud rikkumisega Iraani poolt.

"Pakistan jätab endale õiguse vastata sellele ebaseaduslikule teole," lisas ta.

Iraani riigimeedia väitis, et rünnaku sihtmärgiks on sunni rühmitus Jaish al Adl, mis on varem rünnanud Iraani sõjaväge Iraani-Pakistani piiril.

Iraan ründas esmaspäeval ka Iraagi ja Süüria territooriumi, väites, et selle armee sihtis Iraagis asuvat Iisraeli luurekeskust.

Iraagi võimud on samuti kustunud tagasi oma saadiku Iraanist.

Iraani rünnak Pakistanile leidis aset kõigest mitu nädala enne 8. veebruaril toimuvaid Pakistani parlamendivalimisi.