Euroopa Parlamendi liberaalid vaidlevad enda järgmise juhi üle

Renew jäi juhita, kui Prantsuse president Emmanuel Macron nimetas 11. jaanuaril senise Euroopa liberaalide juhi Stephane Sejourne'i uueks Prantsuse välisministriks.

Sejourne'i asetäitja Hollandi eurosaadik Malik Azmani hakkas täitma fraktsiooni juhi kohustusi, kuid saadikute seas puudub üksmeel, kas valida ta kiiresti uueks juhiks või otsida tema asemele kedagi teist.

"Ma pean loogiliseks, et Malik Azmani, kes peab Renew Europe'i asejuhi ametit, saaks fraktsiooni juhiks," ütles Euractivile Tšehhi eurosaadik Ondrej Kovarík.

Samas ei soovi osad saadikud, et Azmani saaks fraktsiooni juhiks, sest tema paremliberaalne erakond VVD peab parasjagu läbirääkimisi novembris Hollandi valimisi võitnud parempopulistliku poliitiku Geert Wildersiga. Renew soovib esitleda end valijatele parempopulistide tuliste vastastena, mistõttu poleks Azmani osade saadikute arvates usutav fraktsiooni juht.

"Arvan, et see on väga problemaatiline, kui meie fraktsiooni juhiks keegi, kelle erakond peab koalitsioonikõnelusi paremäärmuslastega Hollandis. Mida ütleb see meie kui liberaalseid väärtusi levitava ja äärmustele vastanduva fraktsiooni kohta?" ütles Euractivile Hollandi tsentristlikku D66 erakonda esindav eurosaadik Sophie In't Veld.

"Olen Euroopa poliitik. Ma ei muuda oma fraktsiooni suunda ning ma ei kujuta ette koostööd paremäärmuslastega siin Euroopas, sest see nõrgestaks Euroopat, mitte ei tugevdaks seda," ütles Azmani ajakirjanikele.

Lisaks oma koduerakonna probleemidele võib osutuda takistuseks Azmani valimisele Renew esindatuselt suurima erakonna Prantsuse Renaissance'i vastuseis. Prantsuse president Emmanuel Macron soovib säilitada kontrolli Renew üle, eriti juunis toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste valguses.

"[Macronil on vaja] hoida Renew Europe'it võimalikult lähedale enda seisukohtadele, eriti majanduse, tööstuspoliitika, strateegilise autonoomia, julgeoleku ja riigikaitse ning teistel teemadel, mis moodustavad Prantsuse välispoliitika tuumikut," ütles Euractivile analüütik Eric Maurice.