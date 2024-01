Läti valitsus kaalub korruptsioonivastase võitluse süsteemi muutmist

Vastavast plaanist teatas kolmapäeval Läti televisiooni eetris Läti peaminister Evika Silina, teatas Läti rahvusringhääling LSM.

Plaanide kohaselt koondub korruptsioonijuhtumite menetlemine Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) alla. Samuti soovitakse parandada KNAB-i võimekust suurte võimalike korruptsioonijuhtumite tuvastamiseks ning laiendatakse KNAB-i volitusi ning ressursibaasi korruptsiooni vastu võitlemiseks.

Silina rõhutas, et plaanid Läti korruptsioonivastase võitluse ümberkujundamiseks lähtuvad Läti riigikontrolli soovitustest.

"Riigikontroll tõi samuti välja, et [Lätis] on liiga palju korruptsiooni üle järelevalvet teostavaid asutusi, kuid selleks mõeldud ressursid on hajali erinevates kohtades. KNAB peab olema tugevdatud, neile tuleb anda rohkem volitusi, võimalik, et kaotades osa siseministeeriumi [pädevustest]. Nii paraneb korruptsioonijuhtumite menetlemise praktika. See peaks olema kergem ka prokuratuurile, sest praktika muutub ühetaolisemaks," ütles peaminister.

Silina lisas, et Läti valitsuse üks eesmärkidest on üle vaadata Läti institutsioonide toimimise üldiselt.