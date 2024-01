Prantsusmaa kaitseminister Sébastien Lecornu teatas, et riik toodab Ukrainale 78 Caesari liikurhaubitsat. Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis kolmapäeval, et Venemaa õhutõrje tulistas Moskva oblastis alla drooni. Sobjanin väitis, et droon lendas Moskva linna suunas.

Oluline 18. jaanuaril kell 5.45

- Prantsusmaa toodab Ukrainale 78 Caesari liikurhaubitsat;

- Sobjanin väitis, et Vene õhutõrje tulistas Moskva oblastis alla drooni;

- Ukraina kindralmajor avaldas arvamust mobilisatsiooniseaduse osas.

Prantsusmaa toodab Ukrainale 78 Caesari liikurhaubitsat

Prantsusmaa kaitseminister Sébastien Lecornu teatas, et riik toodab Ukrainale 78 Caesari liikurhaubitsat.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas teisipäeva õhtul, et riik tarnib Ukrainale veel umbes 40 kaugmaa tiibraketti SCALP. Macron ütles pressikonverentsil ajakirjanikele, et Euroopa tähtsaim prioriteet peab olema see, et Venemaal ei tohi lasta võita.

Sobjanin väitis, et Vene õhutõrje tulistas Moskva oblastis alla drooni

Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis kolmapäeval, et Venemaa õhutõrje tulistas Moskva oblastis alla drooni. Sobjanin väitis, et droon lendas Moskva linna suunas.

Venemaa kaitseministeerium väitis neljapäeval, et õhutõrje tulistas ka Leningradi oblastis alla drooni, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina kindralmajor avaldas arvamust mobilisatsiooniseaduse osas

Ukraina relvajõudude kindralmajori Serhi Krivonosi sõnul on kehtiv mobilisatsiooniseadus toimiv ja töövõimeline, kuid probleem on selles, et võimud ei täida ise seadusandlust, vahendas kolmapäeval uudisteagentuur UNIAN.

"Küsimus ei ole vastuvõetavate seaduste ja eelnõude arvus, vaid küsimus on olemasolevate seaduste täitmises. Minu kui sõjaväelase ja 2014.-2015. aasta mobilisatsioonis osalenud inimese kogemuste järgi järgnevatel aastatel ütlen, et olemasolev seadus on rohkem kui toimiv ja töövõimeline. Seal on selgelt määratletud kõik ametnike volitused ja kohustused. Alustades presidendist ja lõpetades külavanemaga," rääkis kindral.

"Esmane ülesanne on, et valitsus täidaks kehtivaid seadusi ja valitsus nende uute tegevustega "arve siin ja seaduseelnõu seal" püüab eelkõige eemalduda oma vastutusest tegevusetuse eest selle sõja eelmistel aastatel," rõhutas kindral.

Praegust seadust tema sõnul muuta ei ole vaja. Siiski on vaja sundida ametiasutusi kehtivaid õigusakte rakendama.

"Meie Ukraina ühiskond tajub, et kuskil sõdivad inimesed kaevikus ja kuskil on need, kes muretsevad selle üle, et kas mingi seadus saab olema populaarne või mitte. Sundigem esmalt oma valitsust järgima juba olemasolevaid seadusi," sõnas Krivonos.

Ukraina parlament keeldus rahvaesindajate ja avalikkuse terava kriitika tõttu eelmisel neljapäeval arutamast seaduseelnõu, mille eesmärk on võtta relvajõududesse rohkem sõdureid.

President Volodõmõr Zelenski hoiatas detsembris, et sõjavägi tahab mobiliseerida kuni pool miljonit inimest võitlusse Ukrainasse saadetud 600 000 Vene sõduriga.

Eelnõu, mille valitsus detsembris esitas, karmistaks muu hulgas karistusi väeteenistusest kõrvalehoidjatele.

Ukraina relvajõududes on umbes 850 000 sõdurit, kuid Venemaa surve tugevnedes tahetakse nende arvu tõsta.

Kiiev ei avalda sõjas langenute arvu, aga sõltumatutel hinnangutel ulatub kahe aasta jooksul rindel hukkunute arv kümnetesse tuhandetesse.