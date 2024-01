Otse kell 10: riigikogu arutab maakoolide tulevikku ja koolivõrgu probleeme

Istungil teevad ettekande kultuurikomisjoni esimees Heljo Pikhof (SDE), haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200), Kilingi-Nõmme gümnaasiumi direktor Erli Aasamets ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liige, Tori vallavanem Lauri Luur.

Riigikogu liikmed võivad igale ettekandjale esitada kaks küsimust. Pärast ettekandeid toimuvad läbirääkimised, kus saavad sõna võtta esmalt fraktsioonide esindajad ja seejärel kõik riigikogu liikmed.

Kultuurikomisjoni esimees Heljo Pikhof toob oma kõnes välja, et Eesti koolivõrk on tasakaalust väljas ja koolivõrgu korrastamine paratamatu. Ta toonitab, et selleks tuleb leida Eestile sobiv mudel, näiteks kogukonnamajad hõrealadel.